محمد معروف يدير مباراة الإسماعيلي وأسوان في افتتاح الجولة الخامسة للدوري

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، محمد معروف لمباراة الإسماعيلي وأسوان في الجولة الخامسة للدوري

الممتاز.

ويعاون معروف إكرامي سالم ومصطفى عطية مساعدين، وعماد عطا حكما رابعًا.

كما تقرر تعيين محمد سلامة حكمًا للفيديو ومبروك نبيل مساعدًا لحكم الفيديو.

تقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

