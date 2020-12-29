فرج عامر يعلق على خسارة سموحة أمام الزمالك

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفريق السكندري استحوذ على الكرة فى معظم أوقات اللقاء أمام الزمالك.

وقال عامر فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لدينا اصابات عديدة داخل الفريق ولكن فى النهاية لا يوجد مبرر للهزيمة واستحوذنا على الكرة

فى معظم اوقات المباراة".

وأضاف: "ركلة الجزاء ليست مستحقة للزمالك على الإطلاق ولكن فى النهاية هذه وجهة نظري".

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن طريقة الحزام لم تأت مع الفريق السكندري خلال مباراة الزمالك

بعد الهزيمة بهدفين دون رد.

وقال عامر فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "طريقة الحزام لم تأت أمام الزمالك ولم افسح عنها بعد الهزيمة وتعادلنا مع الزمالك من قبل بثلاثة أهداف لمثليهما وكان الفريق الابيض مكتمل الصفوف".

وأضاف: "لا أتدخل فى تشكيل الفريق على الإطلاق ولدينا لاعبين مميزين للغاية وأتمني التوفيق للفريق فى المباريات المقبلة".