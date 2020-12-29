انطلاق مباريات الدور الثاني لدورى مراكز الشباب بالفيوم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب بالفيوم فعاليات بطولة دورى مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة

حيث قامت إدارة الشباب بالمديرية بتنفيذ مباريات الدور الثاني لدوري مراكز الشباب ضمن النسخه الثامنه 2021 /2020 على عدد من ملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة.

حيث شهد ملعب المدينة الرياضية بدمو والذي يستضيف مباريات

المجموعة الاولى فوز مركز شباب سيلا على مركز شباب فرحات بخمسة أهداف نظيفة كما فاز مركز شباب بيهمو على مركز شباب هوارة عدلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى ملعب مركز شباب حنا حبيب والذي يحتضن مباريات المجموعة الثالثة فاز مركزشباب جردو على

مركز شباب المشرك قبلي بهدفين نظيفين كما فاز مركز شباب حنا حبيب على مركز شباب قوته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك تحت المحاسب مصطفى حسنى وكيل المديريه لشئون الشباب و سوزى شاروبيم مدير إدارة الشباب بالمديرية و مشرفى البطولة بالإدارات الفرعية بالمراكز.

وأكد مدير المديرية استمرار تنفيذ المباريات بين مراكز الشباب مع الإلتزام أثناء المباريات بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية وارتداء وسائل الوقاية الشخصية

والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة جميع المشاركين.