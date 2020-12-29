الأهلي يؤدي مرانه غداًَ استعدادًا وادي لدجلة ‏

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه غدًا الثلاثاء دون راحة، استعدادًا ‏لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقرر الجهاز الفني، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدء التحضير مباشرة لمواجهة ‏وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح غدٍ.‏ كان الأهلي

قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، وتصدر الفريق ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 ‏نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.‏