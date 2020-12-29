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الأهلي يؤدي مرانه غداًَ استعدادًا وادي لدجلة ‏

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يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه غدًا الثلاثاء دون راحة، استعدادًا ‏لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقرر الجهاز الفني، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدء التحضير مباشرة لمواجهة ‏وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح غدٍ.‏ كان الأهلي

قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، وتصدر الفريق ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 ‏نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.‏

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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