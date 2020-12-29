الأهلي يؤدي مرانه غداًَ استعدادًا وادي لدجلة ‏

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه غدًا الثلاثاء دون راحة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز الفني، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدء التحضير مباشرة لمواجهة وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح غدٍ. كان الأهلي
قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، وتصدر الفريق ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.
مروان الهواري
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات