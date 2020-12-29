أكرم توفيق : متمسك بالفرصة مع الأهلي.. وسأبذل قصارى جهدي

عبر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال أكرم إنه سعيد بالمستوى الذي وصل إليه في الفترة الماضية، وقد استفاد كثيرًا من فترة اللعب

ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة، واكتسب الكثير من الخبرات، كما أنه لعب في مركز الوسط المتقدم كثيرًا خلال فترة وجوده هناك.

وأكد أنه متمسك بالفرصة التي حصل عليها تحت قيادة بيتسو موسيماني، وسيبذل قصارى

جهده للظهور بشكل جيد، ومواصلة المشاركة أساسيًّا ضمن تشكيل الفريق، متمنيًا أن يكون له دور كبير ومؤثر مع الأهلي في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأشار أكرم إلى أنه يتمنى تحقيق طموحاته مع الأهلي، وهو تحت أمر النادي والجهاز الفني، واعدًا جماهير النادي بتقديم أداء مشرف في بطولة كأس العالم للأندية، والمنافسة بكل قوة على كل البطولات.