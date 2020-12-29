ماينز يستغنى عن مدربه موريتز ليخت ويعيد هيديل وشميت لإنقاذ الفريق

أعلن نادي ماينز الألماني اليوم الإثنين فسخ تعاقده مع المدرب يان موريتز ليخت بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على التعاقد معه.
وبعد رحيل المدرب البالغ من العمر 40 عامًا، تولى مدرب فريق الناشئين يان سيوارت المسؤولية خلفًا له بشكل مؤقت.
وأكد ماينز أن المدرب السابق كريستيان هيديل سيعود للعمل مع الفريق كما سيعود المدرب السابق مارتين شميت لكن سيعمل في منصب مدير الكرة.
وودع ماينز مسابقة كأس ألمانيا الأسبوع الماضي على يد بوخوم المنافس بالدرجة الثانية لتكون الهزيمة هي المسمار الأخير في نعش ليخت.
وحصد ليخت ست نقاط فقط خلال 11 مباراة خاضها ماينز في الدوري الألماني ( البوندسليجا).
وفي الأسابيع الأخيرة خسر ماينز أمام أرمينيا بيليفيلد وكولون وتعادل مع هيرتا برلين وخسر أمام فيردر بريمن ليحتل المركز الثاني من القاع في جدول ترتيب البوندسليجا.
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