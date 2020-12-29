موسيماني يشيد بلاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري المصري

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية بيضاء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن المنافس يمتلك جهازًا فنيًّا قويًّا وصاحب شخصية مميزة، وأن الفريق استفاد بشدة من المواجهة التي جمعتهما في وقت سابق بكأس مصر.

وأضاف: «واجهنا الاتحاد السكندري بذكاء ووضعنا خطة مناسبة للتعامل مع مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها، وحققنا فوزًا كبيرًا وحصلنا على فرص عديدة».

وأوضح أن بعض المباريات تشهد أداءً بدنيًّا قويًّا للغاية يشبه مباريات الملاكمة التي يخوضها مايك تايسون، والأهلي جاهز بدنيًّا لخوض مثل هذه المواجهات التي يلعب العامل البدني فيها دورًا كبيرًا، خاصة في حالة تدرج مستويات الأداء.

وشدد على أن الفريق يمر بمرحلة مهمة ويخوض مباريات قوية في منافسات دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري المصري، وهناك الكثير من التركيز للفوز بكل المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال :«محمد شريف لاعب مميز ويؤدي المطلوب منه في المباريات، ويلعب في أكثر من مركز ويتقاسم اللعب مع مروان محسن في ظل تلاحم المباريات، وهو قادر على تسجيل المزيد من الأهداف”.

وعبر موسيماني عن سعادته بوجود لاعبين يجيدون اللعب في مراكز متعددة، وهو ما ظهر من خلال تعويض غيابات اللاعبين ببدائل نجحوا في إثبات أنفسهم في هذه المراكز.

وقال إن خروج حسين الشحات من المباراة كان الهدف منه منحه قسطًا من الراحة بعد عودته من الإصابة، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر يحظى بثقة الجهاز الفني، متمنيًا تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن التحضير لكأس العالم للأندية من حيث التدعيمات والتجهيزات الفنية يجري وفقًا لخطة الجهاز الفني بالتنسيق مع مسؤولي النادي.