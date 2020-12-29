إبراهيموفيتش: أنا سانتا كلوز، وهذا سبب عشقي لـ”ميلان”

تحدث مهاجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش عن سبب عشقه للنادي اللومباردي، كما شرح الرجل البالغ من العمر 39 عامًا دوره مع عائلته في السويد وفي ميلانو.

وقال زلاتان في مقابلة مع “سبورت ويك”: “أنا سانتا كلوز، أنا من أقدم الهدايا لجميع أطفالي السبعة والعشرين: اثنان في السويد و25 الآخرين في ميلانيلو”.

وأردف قائلاً: “هذا العام تلقينا الكثير من الثناء في ميلان على ما قمنا به وما نقوم به، فقد خسرنا القليل جدًا، ولا أعرف ما إذا كان ذلك بفضلي، لكنني فعلت شيئًا، أحضرت شيئًا في الداخل”.

وأوضح زلاتان إبراهيموفيتش: “عندما وصلت في يناير الماضي، كان ميلان يحتل المركز الثاني عشر، والآن وصلنا إلى القمة، ونثبت أننا جزء من القمة والآن علينا أن نستمر على هذا النحو”.

وأضاف أيضًا أن اللعب في المدينة التي يسميها موطنه يعني له الكثير، وأضاف: “لقد لعبت للعديد من الأندية، لكن في ميلان أشعر أنني في بيتي. أذهب إلى ميلانيللو (مركز تدريبات ميلان) كل صباح ولست في عجلة من أمري للعودة إلى المنزل، لأنني في المنزل”.

وتابع: “شعرت بهذا في المرة الأولى التي أتيت فيها إلى ميلان، كانت عام 2010، مع أدريانو جالياني (المدير الرياضي سابقاً) وسيلفيو بيرلسكوني (مالك ميلان السابق)، مع الفريق، وكل من عمل هناك، كان هناك شعور آخر، وأجواء أخرى”.

وأكمل: “هذا هو السبب في أن ميلان هو الأفضل بالنسبة لي، لدي العديد من الأصدقاء في ميلان، ولن يكون غريباً بالنسبة لي أن أعيش هناك حتى عندما أتوقف عن اللعب. في هذه السنوات العشر نمت مدينة ميلان كثيرًا، أنا أحبها”.

كما تحدث مهاجم الروسونيري عن شخصيته التي تميزه عن غيره وقال بدون أي تردد: “أنا أناني، إذا لم أضع نفسي في مقدمة كل شيء فلن أكون هنا. هناك إبرا واحد فقط، أليس كذلك؟”.

وختم مهاجم إنتر ويوفنتوس السابق: “ولكن الآن، في حياتي، خارج أرض الملعب أطفالي يأتون أولا، ماكسيميليان وفنسنت هم أولا، وبطبيعة الحال، الرصيد المصرفي الخاص بي، انها ليست مزحة”.

ويأمل المخضرم السويدي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الخامسة في مشواره هذا الموسم، إضافة إلى ثلاثة ألقاب مع إنتر ولقب واحد مع ميلان في الموسم 2010/11، وكذا كسر الهيمنة المطلقة لنادي يوفنتوس على لقب الدوري في التسع مواسم الماضية.

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