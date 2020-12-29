وكيل ماركوس يورينتي يؤكد تواصل ليفربول من أجل التعاقد مع موكله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كبار أندية القارة الأوروبية تسعى خلف نجم وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم يورينتي لصفوف الأتليتي في صيف 2019، قادمًا من جاره ريال مدريد نظير مبلغ 30 مليون يورو، بعد أن عرض النادي الملكي اللاعب للبيع لعدم الحاجة لخدماته.

وانفجرت موهبة يورينتي بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، وبات من أهم عناصر الفريق هذا الموسم، بتسجيله ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، خلال 16 مباراة.

وذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن أندية بايرن ميونخ الألماني، ليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدفون التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وخرج وكيل أعمال اللاعب وعمه أيضًا، خوليو يورينتي لتوضيح الأمور، قائلًا: “لقد تلقيت اتصالات من ليفربول من أجل ماركوس، لكنه يرغب في البقاء مع أتلتيكو مدريد”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، يريد البقاء في أتلتيكو. لكن آخر مكالمة تلقيتها بشأنه كانت في مايو [الماضي]، ولم تكن من ناد إسباني”.

ولعب يورينتي دور البطولة في فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول وإقصاء الريدز مبكرًا من ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/20؛ بعد أن سجل النجم الإسباني هدفين في مباراة الإياب على ملعب الأنفيلد، ليعبر بالروخي بلانكوس إلى الدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن لاعب ريال مدريد السابق، لديه شرط جزائي في عقده الأتليتي تبلغ قيمته 120 مليون يورو، وهو ما يجب أن توفره الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الإسباني.