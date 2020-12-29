كذبة عن بيكيه وأخرى عن الظاهرة رونالدو في يوم البراءة الإسباني

استهدف يوم البراءة في اسبانيا ما يطابق الفاتح من ابريل (اليوم العالمي للكذب) مدافع برشلونة المخضرم جيرارد بيكيه والظاهرة رونالدو هذه المرة، حيث ادعت تقارير صحفية عن بيكيه عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في النادي، اما الظاهرة رونالدو فكذبته تقول انه عازم على العودة إلى الميادين يناير القادم.

هداف برشلونة وريال مدريد السابق يمنح جميع جماهيره هدية كبيرة بعودته للملعب، حتى لبضع دقائق، واذا كانت رؤية رونالدو على أرض الملعب في مباراة رسمية أمرًا غير متوقع تمامًا فإن موقع “فوريا ليجا”ذكر ان الاسطورة البرازيلية سيعود لمساعدة فريقه الذي يترأسه منذ 2018.

وأضاف نفس المصدر، أنه مع تسجيل 15 هدفًا فقط منذ بداية الموسم، احتاج بلد الوليد إلى مهاجم متميز للعودة إلى المسار الصحيح، ومع رئيسه، بطل كأس العالم مرتين (1994 و 2002)، يمكن للنادي أن يؤمن باحتفاظه بمكان في الدوري الإسباني.

أما بخصوص جيرارد بيكيه، فإن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بنت كذبتها على تصريحات بيكيه في عديد المناسبات لنيته رئاسة النادي الكتالوني وقالت أن مدافع برشلونة وبطل كأس العالم 2010 ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها يوم 24 يناير القادم لانتخاب رئيس بديل لجوسيب ماريا بارتوميو.

يذكر أن بيكيه يغيب في الوقت الحالي عن صفوف فريق رونالد كومان بداعي الإصابة، كما أنه لم يعلن بعد عن تاريخ محدد لإعلان إعتزاله اللعب، ما يجعل كذبة موندو ديبورتيفو واضحة للعيان في يوم البراءة في اسبانيا شأنه في ذلك شأن عودة رونالدو الظاهرة للميادين.

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