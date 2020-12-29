مانشستر سيتي يواجه خطر الخسارة من مانشستر يونايتد بقرار إداري

يمكن أن يتسبب فيروس كورونا بخسارة نادي مانشستر سيتي لمباراة ديربي مانشستر أمام اليونايتد في حال عدم توفره على العدد الكافي من اللاعبين خلال الموعد المحدد للمباراة، بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم التساهل بعد الآن مع أي فريق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه لن يتم تأجيل أي مباراة بعد الآن لأي فريق تظهر في صفوفه حالات كورونا كما الحال نادي مانشستر سيتي حالياً، كما أن البرتوكول الصحي المعتمد في انجلترا يمكن أن يعقد الأمور على السيتزن بحكم أنه يلزم أي نادي تظهر في صفوفه حالات جديدة بإغلاق مرافق النادي لمدة عشرة أيام على الأقل.

وتلعب مباراة مانشستر سيتي مع غريمه مانشستر يونايتد بعد تسعة أيام من الآن وفي حال ظهور حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا، فإن فريق بيب جوارديولا مهدد بخسارة المباراة ولن يتم تأجيلها كما حدث بشأن مباراة مان سيتي وايفرتون التي كان مقرراً إجرائها مساء الاثنين.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي مع ايفرتون لوقت لاحق بعد تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا جديدة، كما سبق وتم تأجيل مباراة نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا في وقت سابق لنفس السبب، ما جعل الرابطة تصدر أوامر جديدة في هذا الخصوص.

..