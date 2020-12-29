الامارات | شرطة عجمان تنشئ نادياً للضباط بقيمة 50 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنشئ نادياً للضباط بقيمة 50 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها باشرت إنشاء نادٍ متكامل، يشتمل على مرافق رياضية واجتماعية وثقافية وخدمية وفق أعلى المعايير في منطقة الجرف 2 بعجمان، ويتوقع افتتاحه نهاية العام المقبل، ليكون متاحاً لموظفي الشرطة من الضباط والأفراد، وللجمهور والسياح أيضاً.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن إنشاء النادي الرياضي جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، وولي عهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصاً من شرطة عجمان على دعم مسيرتها الرياضية، وتشجيع موظفيها على ممارسة الرياضة، وجعلها نظاماً وأسلوب حياة، من خلال توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي تشجعهم على ممارسة الرياضة، والمحافظة على اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن كلفة النادي تبلغ 50 مليون درهم، ويتوقع إنجازه في نهاية العام المقبل.

وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة بشرطة عجمان، العقيد محمد خلفان بن تريس، أن النادي يضم صالات رياضية مغلقة وأخرى مفتوحة، وقاعات اجتماعات، ومواقع للاحتفالات الرسمية، ومسبحاً أولمبياً، وميداناً مغلقاً للرماية، إضافة إلى قاعات لممارسة الرياضات والألعاب القتالية، وصالات للبلياردو والسنوكر والبولينغ، ورياضات أخرى متنوعة.

كما يضم النادي أكاديميات لكرة القدم، والسلة، والطائرة، وملاعب بمعايير عالية تلبي شغف الشباب، وتكون أيقونة رياضية مميزة.

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