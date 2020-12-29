الامارات | ميسي حراً في التفاوض مع أندية اعتباراً من يوم الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي حراً في التفاوض مع أندية اعتباراً من يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «لم أقرّر أي شيء».. بقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متحفظاً حول مستقبله مع ناديه برشلونة الاسباني لكرة القدم، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية الأوّل، بعد فشله في ترك الفريق الكاتالوني الصيف الماضي لبنود جدلية مرتبطة بعقده.

أفضل لاعب في العالم ست مرات، تحدّث عن مستقبله في مقابلة دامت أكثر من ساعة عرضتها قناة «لا سيكستا» الإسبانية «لا أعرف بعد. أنا مركّز ولا أعرف كيف سينتهي الموسم».

وينتهي عقد «البعوضة» مع برشلونة في 30 يونيو 2021، ما يجعله حراً للتفاوض مع أندية أخرى بدءاً من الأول من يناير (الجمعة المقبل)، في حال أراد الرحيل الصيف المقبل. واكتفى ميسي بالقول إن «النادي (يمر) في فترة صعبة، لكن أنا متحمس».

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