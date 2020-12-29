الامارات | «بن شعفار القابضة» ترعى فريق الشعفار جميرا بـ 500 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شعفار القابضة» ترعى فريق الشعفار جميرا بـ 500 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد فريق الشعفار جميرا للدرّاجات الهوائية للهواة، مؤتمراً صحافياً مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رعاية مجموعة بن شعفار القابضة للفريق بقيمة 500 ألف درهم خلال العام المقبل، في أولى الخطوات العملية التي يقوم بها الفريق من أجل الاستعداد الجيد للمشاركة في بطولات الدولة المحلية التي ينظمها اتحاد الدراجات.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة أحمد الشعفار، لـ«الإمارات اليوم» وهو مؤسس الفريق عام 2012، أن الهدف من مشاركة الفريق هو نشر ثقافة اللعبة واتساع قاعدة المشاركة في البطولات، مؤكداً فتح المجال أمام اللاعبين الهواة المواطنين.

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