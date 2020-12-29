الامارات | «الانضباط» تغرّم الوصل 30 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تغرّم الوصل 30 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، أمس، فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على نادي الوصل، لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة، كما فرضت عقوبة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من ناديي الشارقة وحتا، لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في الدوري. وقال بيان صحافي: «عقدت اللجنة اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، والأعضاء: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، ومقرر اللجنة شادي مدحت». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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