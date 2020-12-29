شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة طاهر بكدمة بسيطة فى الضلوع خلال مباراة الاهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى، خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندرى، والتى جمعتهما مساء الإثنين والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، إصابة اللاعب بكدمة بسيطة فى الضلوع، وهى الإصابة التى لا تدعو للقلق.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى موعد نزول طاهر للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأهلى استعدادا لمباراة وادى دجلة يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من عمر الدورى المصرى الممتاز.

ولم يستكمل طاهر محمد طاهر مباراة الاتحاد السكندرى المباراة بسبب الإصابة، وشارك بدلا منه حسين الشحات بعد فترة طويلة من الغياب، ونجح فى تسجيل الهدف الثانى للمارد الأحمر فى مرمى زعيم الثغر.

وأحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18، بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60، بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلي فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز اعتلى نادى الاهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.