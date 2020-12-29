شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: محمد الشناوى أفضل لاعب فى 2020 وحقق ثلاثية تاريخية ومستواه ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كابتن أحمد بلال نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، أن أفضل اللاعبين في عام 2020 هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لثبات مستواه، مضيفا خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": إستطاع بإمكانياته الفنية أن يقود النادي الأهلي للتتويج بالبطولة الافريقية وساعد في حصد ثلاثة بطولات.

وتابع: "الشناوي طول الوقت كان مستواه ثابت لم يتأثر حتى مع غياب التدريبات والمباريات وهو اللاعب الوحيد في مصر الذي حافظ على مستواه في كافة المباريات سواء مع النادي الاهلي أو المتخب ".

وحول أداء باتشيكو المدير الفني ودوره في الزمالك، قال أحمد بلال: "بشوفه بيتعامل بموضوعية في نادي الزمالك ويحاول إظهر قدرات كويسة مع النادي وبيتعامل بشكل جيد مع اللاعبين ويجتهد صحيح خسر بطولة الدوري العام وإفريقيا لكن بيتعامل بموضوعية وهو مدرب جيد".