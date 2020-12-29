اخبار الرياضه

أحمد بلال: محمد الشناوى أفضل لاعب فى 2020 وحقق ثلاثية تاريخية ومستواه ثابت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: محمد الشناوى أفضل لاعب فى 2020 وحقق ثلاثية تاريخية ومستواه ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كابتن أحمد بلال نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، أن أفضل اللاعبين في عام 2020 هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لثبات مستواه، مضيفا خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": إستطاع بإمكانياته الفنية أن يقود النادي الأهلي للتتويج بالبطولة الافريقية وساعد في حصد ثلاثة بطولات.

 

وتابع: "الشناوي طول الوقت كان مستواه ثابت لم يتأثر حتى مع غياب التدريبات والمباريات وهو اللاعب الوحيد في مصر الذي حافظ على مستواه في كافة المباريات سواء مع النادي الاهلي أو المتخب ".

 

وحول أداء باتشيكو المدير الفني ودوره في الزمالك، قال أحمد بلال: "بشوفه بيتعامل بموضوعية في نادي الزمالك ويحاول إظهر قدرات كويسة مع النادي وبيتعامل بشكل جيد مع اللاعبين ويجتهد صحيح خسر بطولة الدوري العام وإفريقيا لكن بيتعامل بموضوعية وهو مدرب جيد".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: محمد الشناوى أفضل لاعب فى 2020 وحقق ثلاثية تاريخية ومستواه ثابت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا