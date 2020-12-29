أحمد بلال: محمد الشناوى أفضل لاعب فى 2020 وحقق ثلاثية تاريخية ومستواه ثابت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كابتن أحمد بلال نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، أن أفضل اللاعبين في عام 2020 هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لثبات مستواه، مضيفا خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": إستطاع بإمكانياته الفنية أن يقود النادي الأهلي للتتويج بالبطولة الافريقية وساعد في حصد ثلاثة بطولات.
وتابع: "الشناوي طول الوقت كان مستواه ثابت لم يتأثر حتى مع غياب التدريبات والمباريات وهو اللاعب الوحيد في مصر الذي حافظ على مستواه في كافة المباريات سواء مع النادي الاهلي أو المتخب ".
وحول أداء باتشيكو المدير الفني ودوره في الزمالك، قال أحمد بلال: "بشوفه بيتعامل بموضوعية في نادي الزمالك ويحاول إظهر قدرات كويسة مع النادي وبيتعامل بشكل جيد مع اللاعبين ويجتهد صحيح خسر بطولة الدوري العام وإفريقيا لكن بيتعامل بموضوعية وهو مدرب جيد".
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