شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب كف على كف.. شاهد انفعال حسام حسن على حكم مباراة الاهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، على حكم الراية فى مباراة فريقه أمام الأهلى، التى أقيمت على ستاد الاهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، والتقطت عدسة

"الخليج 365"لحظة ذهاب العميد إلى حكم الراية "ضاربا كف على كف" بسبب اعتراضه على القرارات.

وتربع الأهلى على صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، بينما حل الجونة في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاءين وتعادل مثلهما، وجاء الزمالك ثالثا برصيد 9 نقاط من انتصارين أمام المقاولون وسموحة وتعادل وحيد أمام بيراميدز.

وأكد حسام حسن، أنه لم يصدر منه أى تصريح ضد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى، قبل المباراة التى جرت بينهما اليوم وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من الدوري.

وقال حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "مباراة الأهلى للنسيان وشهدت الكثير من الأخطاء غير الطبيعية، وكل أهداف الأهلى جاءت من أخطاء من اللاعبين وكلنا نتحمل المباراة والنتيجة وكان من المفترض أن يتم إبلاغنا منذ فترة بمباراة الأهلى للإعداد لها، ودرست فريق إنبى 4 أيام، ثم فوجئت بتغيير المباراة ومواجهة الأهلى، والمفروض مستعدين لكل المباريات، ولكن ما يحدث أشبه بالاتفاق بين الأصدقاء للعب فى ملعب بالحجز وليست بطولة".

وأضاف: "أقول للمسئولين عن الكرة المصرية لا داعى لإجراء قرعة طالما تحدث تأجيلات، وما زال هناك تخبط فى الكرة المصرية يرفعون شعار لا للتأجيل ثم يتم تأجيل مباراة بعدها بساعة.. لماذا لم يتم الرجوع إلينا كما استشاروا الأطراف الأخرى؟".

وشدد العميد على أنه لم تصدر منه أى تصريحات ضد موسيمانى، قائلا: "أحترم جميع المدربين، وموسيمانى مدرب محترف جدا، وأنا أحترمه جدا، ولا أستطيع أن أقيّم أى مدرب أو فريق آخر، والمدرب الأجنبى لازم نحترمه ولازم نستفيد منه لأنه أفضل من الموجودين".