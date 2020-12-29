شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: ركلة جزاء الزمالك غير مستحقة ولا أتدخل فى تشكيل فريق سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الفريق السكندرى استحوذ على الكرة فى معظم أوقات اللقاء أمام الزمالك، وقال عامر فى تصريحات تليفزيونية: "لدينا إصابات عديدة داخل الفريق، ولكن فى النهاية لا يوجد مبرر للهزيمة، واستحوذنا على الكرة فى معظم أوقات المباراة".
وأضاف: "ركلة الجزاء ليست مستحقة للزمالك على الإطلاق، ولكن فى النهاية هذه وجهة نظرى"، كاشفا أن طريقة الحزام لم تأت مع الفريق السكندرى خلال مباراة الزمالك، بعد الهزيمة بهدفين دون رد.
واستطرد: "تعادلنا مع الزمالك من قبل بثلاثة أهداف لمثليهما، وكان الفريق الأبيض مكتمل الصفوف".
وقال: "لا أتدخل فى تشكيل الفريق على الإطلاق ولدينا لاعبين مميزين للغاية وأتمنى التوفيق للفريق فى المباريات المقبلة".
وأكد فرج عامر، فى تصريحات قبل مواجهة الزمالك أن طريقة الحزام التى تحدث عنها هى أن نكون حذرين من المهارات الفردية للاعبى الزمالك خلال اللقاء.
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