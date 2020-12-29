أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها تصدر الأهلى الدورى برباعية نظيفة فى شباك الاتحاد السكندرى
الأهلى يعتلى صدارة الدورى برباعية نظيفة فى شباك الاتحاد السكندرى
حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الزمالك يهزم سموحة بثنائية فى ليلة تألق بن شرقى وفتوح.. فيديو
نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط في المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط في المركز الثامن .
الأهلي يبحث الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو
بدأ مسئولو النادى الأهلى إعادة ترتيب أوراقهم بشأن الصفقات المزمع إبرامها فى الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية ومباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بعد فشل صفقة شراء الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب مغالاة إدارة ناديه فى مطالبهم المالية.
مران منفرد للمثلوثى وعبد المجيد بعد مباراة الزمالك وسموحة
خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وحسام عبد المجيد المدافع الشاب، مرانا منفردا بعد فوز الفريق الأول على سموحة، بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، بهدفى أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح.
أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة محمد وهبة قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة أسوان غدا، فى إطار الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى “فخر الدين بن يوسف” بجانب عماد حمدى فيما غاب عنها الأنجولى أرى بابل، وضمت القائمة كل من : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى ، رضوان شريفى ، محمود البدرى ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم، محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، أحمد مصطفى ،أحمد مدبولى ، وجيه عبد الحكيم، شكرى نجيب ، محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.
مسحة طبية عاجلة لناشئى سلة الاتحاد بعد كارثة مباراة الأهلي
أجرى فريق 16 سنة لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى "المرتبط" مسحة طبية عاجلة بناءً على تعليمات مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، والمسحة الطبية شملت اللاعبين الذين أجروا مسحة طبية أمس وجاءت نتيجتها سلبية، وذلك للتأكد من سلامتهم فى إطار حرص إدارة النادى على سلامة أبنائها فى المقام الأول.
فرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو
رفض التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء عمليات الإحماء فى مباراة فريقه أمام سموحة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.
حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو من كواليس حفل جلوب سوكر، التى توج فيها المارد الأحمر بجائزة نادى القرن فى الشرق الأوسط، التى أقيمت أمس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ربيع ياسين يتجاهل إرسال تقريره حول إصابات منتخب الشباب.. والجبلاية ترفض تأجيل القرارات
تجاهل ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، إرسال تقريره إلى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة للتحقيق فى أزمة تفشى فيروس كورونا فى بعثة الفراعنة الصغار فى تونس، وهو ما حرم المنتخب من المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021، فى المقابل، رفض مسؤولو اتحاد الكرة تأجيل قرار لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب، وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة ستصدر قرارها الخميس المقبل فى كل الأحوال سواء إرسل ربيع ياسين تقريره أم لم يرسله.
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