أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها تصدر الأهلى الدورى برباعية نظيفة فى شباك الاتحاد السكندرى

الأهلى يعتلى صدارة الدورى برباعية نظيفة فى شباك الاتحاد السكندرى

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يهزم سموحة بثنائية فى ليلة تألق بن شرقى وفتوح.. فيديو

نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط في المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط في المركز الثامن .

الأهلي يبحث الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

بدأ مسئولو النادى الأهلى إعادة ترتيب أوراقهم بشأن الصفقات المزمع إبرامها فى الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية ومباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بعد فشل صفقة شراء الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب مغالاة إدارة ناديه فى مطالبهم المالية.

مران منفرد للمثلوثى وعبد المجيد بعد مباراة الزمالك وسموحة

خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وحسام عبد المجيد المدافع الشاب، مرانا منفردا بعد فوز الفريق الأول على سموحة، بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، بهدفى أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح.