طارق يحيى: محمد صلاح النجم الأوحد فى 2020.. ومحليا مصطفى محمد الأفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كابتن طارق يحيى نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اإن نجوم الكرة المصرية في عام 2020 كثر لكن النجم الأوحد هو محمد صلاح كونه حقق أرقام قياسية كثيرة جداً، وتابع خلال مداخلة عبر اللايف فيو مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON"، قائلا" محمد صلاح عمل شغل هايل منذ احترافه حتى الآن حتى رحلة وصوله لنادي ليفربول ولا يوجد حتى الآن من ينافسه ويستحق أن يكون النجم الأوحد في 2020، وهو مشرفنا في كل العالم وحفر اسمه ورفع اسم مصر عالمياً".
وحول أفضل لاعب كرة قدم في عام 2020، قال: " 2020 كان فيها مشاكل كبيرة وتوقفات كثيرة تسببت في عدم وجود أجواء تفرز لاعب نجم في هذا العام لكن أقربهم مصطفى محمد لانه حقق بطولات مع الزمالك وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً ووصل لألمبياد طوكيو، وبالتالي هو الأبرز إلى جانب طارق حامد لكن لايوجد نجم في الاطلاق أو أوحد نتيجة ظروف الجائحة ".
وأكد أن موسيماني وظف اللاعبين بشكل جيد وحصد بطولة الدوري والكأس، قائلاً: "مدرب ذكي ورفضه لجائزة أفضل مدرب دليل على ذلك " .
وحدد يحيى خلال مداخلة عبر اللايف يو مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أفضل لاعبي خط الوسط، قائلاً: " أنا شايف طارق حامد وديانج والسولية أفضل لاعبي خط الوسط في 2020 ومحمود الونش أفضل مدافع".
وحول ماشهده نادي الزمالك خلال 2020، قال: " ماحدث للزمالك طبيعي في كرة القدم وليس نكسة".
وقال أحمد بلال، نجم الأهلى والمنتخب السابق خلال مداخلة هاتفية : "اللاعب الأبرز فى عام 2020 هو حارس المرمى محمد الشناوى أحرز العديد من البطولات..اللاعب الوحيد فى مصر مستواه ثابت مع الأهلى ومع المنتخب والأفضل من وجه نظرى".
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