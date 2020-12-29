شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: محمد صلاح النجم الأوحد فى 2020.. ومحليا مصطفى محمد الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كابتن طارق يحيى نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اإن نجوم الكرة المصرية في عام 2020 كثر لكن النجم الأوحد هو محمد صلاح كونه حقق أرقام قياسية كثيرة جداً، وتابع خلال مداخلة عبر اللايف فيو مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON"، قائلا" محمد صلاح عمل شغل هايل منذ احترافه حتى الآن حتى رحلة وصوله لنادي ليفربول ولا يوجد حتى الآن من ينافسه ويستحق أن يكون النجم الأوحد في 2020، وهو مشرفنا في كل العالم وحفر اسمه ورفع اسم مصر عالمياً".

وحول أفضل لاعب كرة قدم في عام 2020، قال: " 2020 كان فيها مشاكل كبيرة وتوقفات كثيرة تسببت في عدم وجود أجواء تفرز لاعب نجم في هذا العام لكن أقربهم مصطفى محمد لانه حقق بطولات مع الزمالك وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً ووصل لألمبياد طوكيو، وبالتالي هو الأبرز إلى جانب طارق حامد لكن لايوجد نجم في الاطلاق أو أوحد نتيجة ظروف الجائحة ".

وأكد أن موسيماني وظف اللاعبين بشكل جيد وحصد بطولة الدوري والكأس، قائلاً: "مدرب ذكي ورفضه لجائزة أفضل مدرب دليل على ذلك " .

وحدد يحيى خلال مداخلة عبر اللايف يو مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أفضل لاعبي خط الوسط، قائلاً: " أنا شايف طارق حامد وديانج والسولية أفضل لاعبي خط الوسط في 2020 ومحمود الونش أفضل مدافع".

وحول ماشهده نادي الزمالك خلال 2020، قال: " ماحدث للزمالك طبيعي في كرة القدم وليس نكسة".

وقال أحمد بلال، نجم الأهلى والمنتخب السابق خلال مداخلة هاتفية : "اللاعب الأبرز فى عام 2020 هو حارس المرمى محمد الشناوى أحرز العديد من البطولات..اللاعب الوحيد فى مصر مستواه ثابت مع الأهلى ومع المنتخب والأفضل من وجه نظرى".