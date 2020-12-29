7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020، فى مقدمتها فرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة الزمالك وسموحة.
فرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو
رفض التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء عمليات الإحماء فى مباراة فريقه أمام سموحة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.
الزمالك يهزم سموحة بثنائية فى ليلة تألق بن شرقى وفتوح.. فيديو
نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط في المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط في المركز الثامن .
الأهلي يبحث الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو
يبدأ مسئولو النادى الأهلى إعادة ترتيب أوراقهم بشأن الصفقات المزمع إبرامها فى الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية ومباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بعد فشل صفقة شراء الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب مغالاة إدارة ناديه فى مطالبهم المالية.
أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة محمد وهبة قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة أسوان غدا، فى إطار الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى “فخر الدين بن يوسف” بجانب عماد حمدى فيما غاب عنها الأنجولى أرى بابل، وضمت القائمة كل من : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى ، رضوان شريفى ، محمود البدرى ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم، محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، محمد مخلوف ، أحمد مصطفى ،أحمد مدبولى ، وجيه عبد الحكيم، شكرى نجيب ، محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.
مسحة طبية عاجلة لناشئى سلة الاتحاد بعد كارثة مباراة الأهلي
أجرى فريق 16 سنة لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى "المرتبط" مسحة طبية عاجلة بناءً على تعليمات مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، والمسحة الطبية شملت اللاعبين الذين أجروا مسحة طبية أمس وجاءت نتيجتها سلبية، وذلك للتأكد من سلامتهم فى إطار حرص إدارة النادى على سلامة أبنائها فى المقام الأول.
الأهلى يعتلى صدارة الدورى برباعية نظيفة فى شباك الاتحاد السكندرى
حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ربيع ياسين يتجاهل إرسال تقريره حول إصابات منتخب الشباب.. والجبلاية ترفض تأجيل القرارات
تجاهل ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، إرسال تقريره إلى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة للتحقيق فى أزمة تفشى فيروس كورونا فى بعثة الفراعنة الصغار فى تونس، وهو ما حرم المنتخب من المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021، فى المقابل، رفض مسؤولو اتحاد الكرة تأجيل قرار لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب، وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة ستصدر قرارها الخميس المقبل فى كل الأحوال سواء إرسل ربيع ياسين تقريره أم لم يرسله.
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