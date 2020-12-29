ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم وثنائى الأهلى في الصدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم شهد تربع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى على الصدارة برصيد 3 أهداف بالتساوى مع زميله محمد شريف ووالتر بواليا لاعب الجونة حيث ساهمت مباراة الاتحاد السكندري التي انتصر فيها الأهلى برباعية بارتقاء ثنائى الأحمر "كهربا" وشريف للصدارة.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدوري كالتالي



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ارتقى كهربا لصدارة الهدافين بعدما سجل هدفا للأهلى في الدقيقة 18 من عمر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري وانتهت بخسارة زعيم الثغر برباعية نظيفة ونفس الحال ينطبق على محمد شريف الذى أحرز هدفا في الدقيقة 60.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

حلق نسر الأهلى في الصدارة برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بينما حل الجونة في المركز الثانى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاءين وتعادل مثلهما وجاء الزمالك ثالثا برصيد 9 نقاط من انتصارين أمام المقاولون وسموحة وتعادل وحيد أمام بيراميدز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

استعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، بملعب ببرج العرب.