شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن بديل سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن بديل صفقة سيرينو بعد تعثره ضمه لصفوف الفريق في يناير. وعلق موسيماني على بيان صن داونز برفض التفريط في اللاعب قائلاً:«ربما لا نحتاج لصفقة بديلة، فمحمد شريف يقوم بدور سيرينو». وواصل:«ولكن كنا بحاجة للاعبين بمواصفات محددة قبل انطلاق كأس العالم للأندية». وأكمل:«ربما نضم صفقة جديدة وربما لا ولكن إذا ظهر لاعب مميز بمواصفات خاصة لماذا لا نضمه قبل كأس العالم للأندية». الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف عن بديل سيرينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.