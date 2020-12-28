شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الاتحاد لعب بطريقة محترمة..ولديهم مدير فني متحمس وشخصيته قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن فوزه على نظيره الاتحاد السكندري برباعية، ورد على تصريحات إبراهيم حسن عقب المباراة.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «واجهنا فريق صعب جدًا خاصًة الشوط الأول».

وأضاف: «الاتحاد السكندري يلعب بطريقة محترمة وتوقعناها، لديهم مدير فني كبير ومتحمس وشخصيته قوية جدًا ويجيد قيادة الفريق».

وتابع: «أمام الاتحاد السكندري يجب أن تحافظ على الطاقة والقوة البدنية، مثل مباريات الملاكمة، لأنه فريق يلعب جيدًا وسريع في التحولات».

وأردف: «ليست المرة الأولى التي نواجههم، لقد التقينا بهم في كأس مصر، فريق قوي ونعلم قوتهم ورأيت مباراتهم مع بيراميدز وسموحة، فقد لعبوا بنفس خطة اللعب، فأعربت للاعبين عن قلقي من المباراة وأكدت لهم أن المواجهة ستكون صعبة».

وواصل: «لعبنا المباراة بذكاء ولم نندفع كما أرادوا، واستطعنا استغلال ذلك والتسجيل، احترم فريق الاتحاد السكندري، هم يحتاجون فقط المزيد من الخبرات وهذا ما منحنا الأفضلية، لا أبالغ في مدحهم، هم فعلًا فريق وقوي».

واستكمل: «أشركت محمد شريف في مركز المهاجم الصريح، وأنا أعلم أن مركزه جناح، حمل المباريات كبير لذلك يتقاسم المواجهات مع مروان محسن، وسنرى في النهاية على أي شيء سنستقر، محمد شريف يحتاج الصبر ويستطيع التسجيل أكثر من ذلك في المباريات المقبلة ولدينا ثقة فيه بالرغم من أنه ليس مركزه، ولا يجب أن يكون الحمل بالكامل على أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، نحتاج لخبرات في غياب مروان بعد إصابته».

وتطرق موسيماني للحديث عن بيان نادي ماميلودي صن داونز بشأن سيرينو، قائلًا: «هذا هو الوضع الحالي ماذا سنفعل؟، وارد أن نحتاج بديل ووارد لا نحتاج، ومحمد شريف يؤدي الدور الذي نبحث عنه ونمنحه الثقة الكاملة».

واستطرد: «ولكن إذا وجدنا لاعب بمواصفات خاصة قبل كأس العالم لماذا لا نضمه، نحتاج التدعيم بلاعبين بمواصفات خاصة وهذا الوضع المثالي بالنسبة لي، أحتاج لاعبين بخصائص مميزة، إذا كان الشحات أو أفشة غائبين يمكنني أن أجد بدائل، فقدنا لاعبين بسبب كورونا وبدأوا في التعافي مثل وليد سليمان».

وعلق موسيماني على تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري: «أحترم رأيه، ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي يمكن أن يقال عنهم نفس الكلام، لكن ما أعرفه، أن كرة القدم ليست هكذا، وإذا كان الوضع مثلما يقول لحسم الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا في الـ7 مواسم الماضيين».

وأضاف: «النادي الأهلي ليس معناه أن الفوز سيأتي (أوتوماتيك)، يجب أن نحضر للمباريات ونجتهد جيدًا، لذلك فزنا».

وأتم معلقًا على خروج حسين الشحات بعد نزوله: «اللاعب عائد من عملية وتدرب لوقت قصير، ونحضره للمباريات المقبلة، واستبدلته للحفاظ عليه، خاصةً وأنه شارك في وقت مبكر من المباراة بعد إصابة طاهر طاهر».

واختتم: «طاهر ليس محظوظًا ويصاب كثيرًا لكنه اكتسب ثقة وأدى مباراة كبيرة اليوم قبل خروجه، طالبته أن يكون واثقًا في نفسه ويزيد بالكرة، وهذا ما حدث وساهم في فوز الأهلي».