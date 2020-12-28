شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أحترم موسيماني.. وكل التقدير لأي زميل مصري أو أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة بالاتحاد السكندري، عن مباراته أمام الأهلي والتي انتهت بهزيمته برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري.

واستطاع الأهلي اكتساح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد الأهلي وي السلام. شاهد الأهداف

وقال حسام حسن، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «مباراة لها ظروفها وهو لقاء للنسيان، وظهرنا بشكل جيد في أول 17 دقيقة ولكن لم يكن هناك تركيز، بجانب أخطاء معينة ولن أحملها للاعبين وسنفكر في المواجهات المقبلة».

وأوضح: «كان هناك أخطاء سهلة للاعبي الاتحاد سهلت الأمور لمهاجمين الأهلي».

وأردف: «كنا نستعد لمدة 5 أيام أننا سنواجه إنبي، وكنت أتمنى أن يتم إبلاغنا بشكل محترم، و(بلاش تعملوا قرعة طالما هناك تغييرات في المباريات)، ووضع الأهلي والزمالك في مكان آخر حتى يتم تحديد باقي المواجهات وهناك تخبطات رغم إقامة اللقاءات بدون جمهور».

وأكمل: «لسنا في كرة خماسية ويتم تحديد ملعب المباريات قبل إقامتها بأيام قليلة، وكل الكلام الذي يقال إنه لا يوجد تغيير أو تأجيل ثم أتفاجئ بالعكس».

وأضاف: «من قرر تغيير المباراة بالتأكيد سأل الطرف الثاني (الأهلي) لأنه أقوى، يتم التعامل معنا على إننا فريق طيب ومحترم وكأنهم يقولون (خد ياض تعالى العب النهاردة!)».

واختتم: «لم يحدث أنني انتقدت بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وأنا أحترمه بشدة، وكل التقدير والاحترام لأي زميل مصري أو أجنبي، ويجب الاستفادة من أي مدرب يأتي لأنه يمتلك ما لا يملكه المصريين».