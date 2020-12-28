شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: 30 % نسبة حضور الجمهور.. وإجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، أن الدولة المصرية وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم تخصيص طبيب من وزارة الصحة لكل فريق مشارك في البطولة»، مشيرا إلى أن الطب الوقائي سيجري الفحوصات والتحاليل للفرق المشاركة بالمونديال فور وصول طائراتهم.



وتابع «سيتم إجراء بي سي آر للفرق كل 48 ساعة، فضلا عن وجود 12 سيارة إسعاف حول كل استاد»، مشيرا إلى تخصيص 8 غرف عزل داخل كل فندق يضم الفرق المشاركة بالبطولة.



وأكد أن استضافة مصر لمونديال اليد يعد تحديا كبيرا، كونه يضم لأول مرة 32 بطولة، لافتا إلى أن الفنادق المستضيفة للفرق المشاركة لن تسمح بإقامة مواطنين خلال فترة البطولة.



وأشار إلى أنه وفقا لقرار وزيري الصحة والرياضة حتى الآن، ستصل نسبة حضور الجمهور إلى 30% من حجم الصالات، لافتا إلى أن إجراءات الحجر الصحي ستبدأ للمنتخب الياباني يوم 1 يناير، بينما تكون يوم 9 يناير للمنتخبات الأخرى.