شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر ستقدم وجبة رياضية دسمة بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن مصر تضع حساب لكل الاحتمالات مع تنظيم كاس العالم لكرة اليد وسنقوم بتنظيم كأس عالم محترمة وسنقدم وجبة رياضية دسمة يستمتع بها الجميع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر ستنظم بطولة عالم للسلاح وأخرى للدراجات .

وأوضح أن مونديـال اليد أصبح واقع وتم اتخاذ كل الإجراءات على المستوى الصحي والتنظيمي وهناك متابعة مستمرة مع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وتابع أن العالم كله سيسعد بالمونديال والرئيس السيسي يقدم دعم غير محدود من أجل إنجاح البطولة مشيرا إلى منتخب اليابان سيصل مبكرا عن موعده ومنتخب ألمانيا اطمأن من خلال وفد وصل اليوم إلى القاهرة وأبدى سعادته بالإجراءات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه تم وضع ضوابط حضور الجماهير في المباريات وسيحضر 4 آلاف مشجع في المباراة بالصالة المغطاة وعلينا الترويج لمصر من خلال البطولة.