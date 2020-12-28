شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي» يكشف تفاصيل جديدة عن مستر أولمبيا ويتحدث عن جدل الـ 500 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البطل رامي السبيعي الملقب بـ«بيج رامي» تفاصيل جديدة عن تتويجه بلقب مستر أولمبيا 2020، وعلق على ما أثير من جدل إثر تسريبات إعلامية تتحدث عن طلب مدير أعماله 500 ألف جنيه للظهور في بعض القنوات الفضائية.
وقال رامي، في تصريحات خاصة لشبكة «سكاي نيوز عربية»: «هناك شركة مسؤولة عن الردود المتعلقة بالمسائل المادية والقانونية»، مضيفا: «لست مسؤولا على تلك الأقوال التي ترددت خلال الأيام الماضية».
وقل «بيج رامي» إنه واجه العديد من التحديات للوصول إلى التتويج بالبطولة، مشيرا إلى أن تزامن عقدها مع جائحة كورونا جعل الأمور أكثر صعوبة.
وتابع: «رغم كل التحديات قدر الله حصولي على هذا الإنجاز»، مضيفا: «مثلما يسعى الجميع في مصر على (لقمة عيشه) كنت أسعى مثلهم. حاربت على (لقمة عيشي) وسهل الله كافة الأمور».
وقال «بيج رامي»: «كنت مصمما على الخروج من هذا العام الصعب بإنجاز يناسب مصر وشعبها»، لكنه أوضح أن إعداد البطل الرياضي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمال في آن واحد.
ولفت البطل المصري إلى أنه يطمح في تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر ودعم الشباب للاستمرار فيها، معربا عن أمله في لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال «بيج رامي»: «لقاء السيسي شرف كبير ويجعل للإنجاز طعم وشكل آخر»، مضيفا: «لكنني أعرف مسؤوليات الرئيس في الفترة الحالية».
وقال البطل المصري: «لو كانت هناك فرصة للقائه فهذا أمر عظيم، ولو لم تحدث فنحن نقدر ظروف البلد».
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