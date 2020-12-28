شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول لتصحيح المسار أمام نيوكاسل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد التعادل الصادم لحامل اللقب ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون، في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إن النتيجة أثارت غضب فريقه، لكنها في الوقت نفسه أشعلت حماسه وعزيمته لتقديم رد فعل خلال المباراة المقررة أمام نيوكاسل مساء الأربعاء في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وفرض ليفربول، سيطرته على المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، وكادت أن تنتهي بفوزه بهدف سجله ساديو ماني، لكن وست برومويتش خطف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق سيمي أجاي بضربة رأس. وأكد كلوب أن النتيجة أثارت عزيمة الفريق لتصحيح الأخطاء خلال الوقت القصير المتبقي على مباراة نيوكاسل المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانت جيمس بارك.