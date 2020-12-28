شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يغير خطة أرسنال في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، إنه حاليا يراجع طريقة لعبة، ومن المحتمل تغييرها خلال الفترة المقبلة سواء في لقاءات البريميرليج أو الدوري الأووربي. ووفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

أكد مدرب الجانرز، أنه يراجع لقاءاته السابقة خلال منافسات الدوري الإنجليزي، لتصحيح أخطائه الفنية التي وقع فيها وتسببت في اهتزار مستوى الجانرز في البريميرليج.