شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل لقاء مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت رابطة البريميرليج بالتشاور مع مانشستر سيتي وإيفرتون، تأجيل مباراة الفريقين خوفًا من تفشي الفيروس بصورة أكبر. وبعد إجراء العديد من اختبارات فيروس كورونا.

وعانى الفريق السماوي من عدد من الحالات الإيجابية، إضافة إلى الحالات الأربع التي كانت إيجابية بالفعل في الكريسماس، وذلك بحسب الموقع الرسمي للسيتي.