شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي × أستون فيلا.. تألق بديل تريزيجيه يمنع البلوز من العودة لطريق الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل تشيلسي تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسقط في فخ التعادل على ملعبه ضد أستون فيلا في مباراة ضمن الجولة 16 من البريميرليج.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، رافعًا من رصيده بعد نتيجة اليوم إلى 26 نقطة، وهو نفس رصيد خصمه اليوم الذي أصبح يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي سيحتل حاليًا المركز السادس، وقد يتراجع في جدول الترتيب حال تحقيق توتنهام وساوثهامبتون لنتائج إيجابية في مباراتيهما هذه الجولة.

وحافظ أستون فيلا على نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة من خلال حصوله على 11 نقطة من أصل أخر 5 جولات مع عدم تعرضه لأي هزيمة (فاز 3 وتعادل 2)، وأن كان الفريق فشل في الحفاظ على نظافة شباكه ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج للمباراة رقم 20 على التوالي في البريميرليج، ومنذ خروجهم بنتيجة الفوز ضد البلوز في مارس 1998 (1-0).

وأنهى تشيلسي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف نظيف عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي واصل تألقه بالتخصص ضد أستون فيلا مسجلًا الهدف العاشر ضدهم في مختلف البطولات، ليكون أكثر خصم إنجليزي سجل ضده المهاجم الفرنسي خلال مسيرته.



وجاء هدف البلوز من صناعة الظهير الأيسر الإنجليزي بن تشيلويل الذي عادل أفضل سجل له من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالبريميرليج (4)، في حين أن مدافع تشيلسي عادل في هذا الموسم بعد 16 جولة إجمالي مساهماته التهديفية التي قام بها طوال موسم 2019/20 في المسابقة (6 مساهمات، 2 هدف، 4 تمريرات حاسمة).

وفي الشوط الثاني نجح الضيوف في إدراك التعادل عن طريق اللاعب المغربي الأصل – هولندي الجنسية – أنور الغازي بديل اللاعب المصري محموج تريزيجيه، الذي سجل خامس هدف له في الدوري هذا الموسم، وهو سجل يفوق ما سجله في الموسم الماضي بأكمله (4 في 37 مباراة).



وأصبح الغازي، هو أول لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في البريميرليج لأستون فيلا منذ لاعب الوسط الإنجليزي توم كليفرلي في مايو 2015.