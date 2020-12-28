شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يخضع لفحوصات طبية بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، لفحوصات طبية داخل إحدى مستشفيات القاهرة، عقب إصابته في الصدر خلال لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز.

و كان طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، غادر لقاء الاتحاد السكندري، المقام حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المممتاز. ودفع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، باللاعب حسين الشحات بديلاً للاعب المصاب.