شكرا لقرائتكم خبر عن براءة رونالد كومان من عقوبة الهجوم على حكم «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب رفضت الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع عقوبة على رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، بشأن أحداث لقاء ريال مدريد في الدوري الإسباني الليجا. ووفقا لما نشره موقع صحيفة «سبورت»، أوضح الاتحاد الإسباني، أن المدرب الهولندي لم يشن هجوما على حكم لقاء كلاسيكو الأرض، مما يستوجب تجنب إيقافه خلال مباريات الدوري الإسباني المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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