شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفقد نقطيتن في سباق «البريميرليج» بتعادله أمام أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استمرت نتائج تشيلسي المخيبة في الأسابيع الأخيرة، بالتعادل على أرضه مع أستون فيلا 1-1 مساء الإثنين، بافتتاح الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أوليفييه جيرو (34) هدف تشيلسي، بينما أحرز أنور الغازي هدف أستون فيلا (50).
وارتقى رصيد كلا الفريقين إلى 26 نقطة، لكن أستون فيلا يتقدم في المركز الخامس عن منافسه بفارق الأهداف.
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