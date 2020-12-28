شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله فى فشل صفقة سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اعتزازه بالرئاسة الشرفية التي منحها له نادي الهلال السوداني أمس.

وقال آل الشيخ في فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه يكن كل حب وتقدير لنادي الهلال السوداني كما أنه سيكون في خدمة النادي خلال الفترة المقبلة.

وعن تسببه في فشل انتقال «سيرينو» للنادي الأهلي: «لا أعلم أي شييء عن هذا الأمر على الإطلاق ولم أتدخل في الصفقة من قريب أو بعيد، وإذا طُلب مني خدمة النادي الأهلي سأكون أول الداعمين».

وأشار أيضًا إلى أنه ليس له علاقة على الإطلاقة بقضية إحتراف مصطفي محمد ورحيله عن نادي الزمالك وتسببه في تمرد اللاعب على ناديه.

وأوضح: «بمنتهى الوضوح عُرض على ضم مصطفى محمد ورفضت، لأن لدينا حاجز للرواتب في ألميريا وكذلك أنا رافض للدخول في أي صفقة في مصر».



وأتم بأنه محب لمصر ويتمني الخير لها في الفترة القادمة، مشددا على أنها بلده الثاني بعد المملكة العربية السعودية.