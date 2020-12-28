لامبارد: أستون فيلا كان خصماً صعباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

كشف مدرب نادي ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​ عن حزنه الشديد عقب تعادل فريقه مع ​أستون فيلا​ ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وفي حديث له، قال لامبارد: "إن أستون فيلا خصم صعب، لكن كانت لدينا فرص جيدة حقًا".

وأضاف: "أعتقد أنه كانت هناك لمسة يد قبل هدف أستون فيلا بجوار مساعد الحكم، عندما تمر بلحظة صعبة مثلنا، أحيانًا يكون ذلك ضدك، هذا الجزء الأخير لم يكن موجودًا تمامًا اليوم لأننا لم نحصل على الضوء الأخضر في هذه اللحظة".

واختتم: "كان رد فعلنا صحيحًا تمامًا بخلاف الفوز، كان لدينا بضع فرص قليلة، شعرت وكأن الضغط قادم منا، هذه هي فترتنا الصعبة في الوقت الحالي، علينا أن نقاتل من أجلها وسنكون أقوى بعد ذلك".