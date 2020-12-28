الدوري المصري: الأهلي يكرم وفادة الاتحاد السكندري برباعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 حقق ​الأهلي​ فوزاً عريضاً على ضيفه ​الاتحاد السكندري​ برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من ​الدوري المصري الممتاز​ لكرة القدم.

إفتتح محمود كهربا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 ونجح الأهلي بالحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني دك الأهلي شباك خصمه بثلاثية حملت توقيع حسين الشحات (48) ومحمد شريف (60) وأكرم توفيق (85). ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة من 3 إنتصارات فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

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