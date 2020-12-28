ماسكيرانو يكشف عن طموحاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

كشف النجم السابق لنادي ​برشلونة​ الاسباني ​خافيير ماسكيرانو​ عن رغبته في الدخول إلى عالم التدريب، بعدما أعلن اعتزاله مؤخرًا لعب كرة القدم.



وفي حديث له، قال ماسكيرانو: "قررت الاعتزال بعد مباراة فريقي ضد أرجنتينوس، لم أعد أعيش المهنة كما كان من قبل، وكانت لدي أحاسيس غريبة عند المنافسة".

وأضاف: "كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى، لكن لا يختار المرء النهاية".

وعن خططه في المستقبل، قال: "أود أن أحاول أن أصبح مدربًا".

وعن مواطنه ميسي، اختتم: "لطالما أعرب ميسي عن رغبته في اللعب بالدوري الأرجنتيني، ويجب أن نرى ما إذا كانت الظروف مناسبة".