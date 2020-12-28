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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماسكيرانو يكشف عن طموحاته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
كشف النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني خافيير ماسكيرانو عن رغبته في الدخول إلى عالم التدريب، بعدما أعلن اعتزاله مؤخرًا لعب كرة القدم.
وفي حديث له، قال ماسكيرانو: "قررت الاعتزال بعد مباراة فريقي ضد أرجنتينوس، لم أعد أعيش المهنة كما كان من قبل، وكانت لدي أحاسيس غريبة عند المنافسة".
وأضاف: "كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى، لكن لا يختار المرء النهاية".
وعن خططه في المستقبل، قال: "أود أن أحاول أن أصبح مدربًا".
وعن مواطنه ميسي، اختتم: "لطالما أعرب ميسي عن رغبته في اللعب بالدوري الأرجنتيني، ويجب أن نرى ما إذا كانت الظروف مناسبة".
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