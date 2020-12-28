ماكجين: كل شخص منا يقاتل حتى اللحظة الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

اعتبر لاعب ​أستون فيلا​ ​جون ماكجين​ أن فريقه تحلى بالقدرة والتصميم خلال التعادل 1-1 مع ​تشيلسي​ ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.



وأشار ماكجين بعد اللقاء: "كانت مباراة متكافئة للغاية، تشيلسي فريق جيد، لا تأتي الكثير من الفرق إلى هنا وتحقق نتيجة إيجابية، أظهرنا شخصية رائعة هذا الموسم، تحلينا بالقدرة والتصميم كذلك، كل شخص منا يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ويناضل من أجل الكرة".

وأضاف: "الموسم الماضي ربما نكون قد خرجنا بهزيمة من هزيمة، لكننا تمسكنا بالأمر هذه المرة وحصلنا على نقطة".

وختم ماكجين: "أعتقد أننا كلاعبين كنا محظوظين للغاية للقيام بما نحبه خلال هذا العام الصعب، ربما يكون الأمر مؤسفاً بعض الشيء بدون جماهير، لكن هناك الكثير من الأشخاص غير القادرين على ممارسة روتينهم اليومي".