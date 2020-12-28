عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

اعلنت مصادر صحفية اسبانية ان النجم البلجيكي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​إيدين هازارد​ يقترب من العودة الى المستطيل الاخضر، ومن المتوقع ان يشارك في مواجهة إلتشي وذلك بعد غيابه لمدة شهر بسبب إصابته في عضلة الفخذ الأيمن.



وكان هذا المران هو الثاني للفريق بعد 3 أيام ونصف من الراحة بسبب عطلة أعياد الميلاد، وأظهر النجم البلجيكي خلال المران تحسنا بدنيا واضحا وبدا مستعدا للمشاركة مع الفريق الملكي من جديد بعد غياب دام لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به في 28 تشرين الثاني الماضي خلال مواجهة ألافيس.

وعلى جانب آخر، استعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه لوكا مودريتش الذي عانى من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيسر خلال مواجهة إيبار غاب على إثره عن مواجهة الفريق الماضية أمام غرناطة، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع بقية المجموعة.