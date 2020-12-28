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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو يمني النفس بلم الشمل مع راموس في الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
يمني مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو النفس بلم الشمل مع مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.
وتحوم التكهنات حول مستقبل راموس مع النادي الملكي إذ لم يتوصل إلى أي اتفاق مع مسؤولي الريال بشأن التجديد علماً أن عقده ينتهي في صيف العام 2021.
وأشارت شبكة "Evening Standard" الإنكليزية، إلى أن مورينيو يراقب الوضع الحالي لراموس وتطورات مستقبله في سانتياغو برنابيو ومسألة تجديد عقده.
وأضافت أن البرتغالي يتطلع إلى لم الشمل مع راموس ونقله إلى السبيرز في العام المقبل.
وختمت الشبكة بأن راموس يتواجد على رادار عدة نوادي إلى جانب توتنهام أبرزها باريس سان جيرمان.
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