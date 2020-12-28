شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الجوجيتسو يستقطب المواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المعسكر الشتوي للجوجيتسو الذي بدأ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتستمر فعالياته حتى 7 يناير/ كانون الثاني 2021 بجوجيتسو أرينا في أبوظبي، استقطاب الطلبة واللاعبين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً.

ويشكل المعسكر ملاذاً رائعاً وهادفاً للطلبة والشباب؛ لتنمية مهاراتهم وموهبتهم في رياضة الجوجيتسو وغيرها من الرياضات والتدرب ضمن أجواء احترافية تحت إشراف مدربين معتمدين، والاستفادة من أحدث المرافق التدريبية المتاحة.

ويتضمن المعسكر الذي يمتد لنحو أربعة أسابيع عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية والرياضية مع التركيز بشكل خاص على رياضة الجوجيتسو؛ حيث يطمح اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى تعزيز الوعي في أوساط الطلبة والشباب بأهمية هذه الرياضة وممارستها وإتقانها بشكل احترافي وترسيخ موقع الدولة كموطن لهذه الرياضة ذات القيم النبيلة.

ويقام المعسكر تحت إشراف مدربي الجوجيتسو المعتمدين لدى الاتحاد بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للاستثمار، بينما يوفر برنامج «أوسس التطوعي» الدعم اللوجستي ويتابع سير الحصص لتقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين والفريق الفني والمساهمة في ضمان نجاح المعسكر.

وأعرب سيف التميمي ( 13 عاماً) عن سعادته بالتواجد في المعسكر الشتوي، مشيراً إلى أنه ساعدهم في التعرف عن قرب إلى رياضة الجوجيتسو والتفكير جدياً في احترافها.

من جانبه، أكد علي سعيد الصيعري والد اللاعب خليفة الصيعري أن رياضة الجوجيتسو تزود اللاعبين بالعديد من المكاسب المعنوية والبدنية كالشجاعة والثقة بالنفس والانضباط والصبر والتحمل وهو الأمر الذي دفع ابنه خليفة للانتقال إلى رياضة الجوجيتسو.

وقال: إنه منذ انضمام ابنه لرياضة الجوجيتسو يسعى بشكل جاد إلى تحسين خبرته في هذه الرياضة، ويحلم بأن يتمكن من الانضمام للمنتخب الوطني لتمثيل الدولة ورفع علمها على منصة التتويج.