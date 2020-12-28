شكرا لقرائتكم خبر عن وصيف قاع«البريميرليج» يعيد الأمل لمنافسي ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط ليفربول حامل اللقب في فرصة الابتعاد في الصدارة بعدما تعثر أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون وصيف القاع بالتعادل معه 1-1 في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليفتح الباب أمام مطارديه الخمسة إيفرتون وليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام ومانشستر سيتي للاقتراب منه أو مشاركته الصدارة ولو مؤقتاً.

وتوقف رصيد ليفربول عند32 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي تأجلت مباراته اليوم الاثنين مع مانشستر سيتي بسبب إصابة لاعبين من سيتي بفيروس كورونا.

وفشل ليستر سيتي من العودة من ملعب ضيفه كريستال بالاس سوى بنقطة واحدة بعد تعادله معه بهدف لهارفي يارنسين مقابل هدف لويلفريد زاها.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة ،ليحتل المركز الثاني بمشاركة إيفرتون الذي لعب مباراة أقل.

وبعدما كان مرشحاً للابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه، أصبح ليفربول تحت الضغط إذ إن فوز غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الثلاثاء على ضيفه وولفرهامبتون سيعني أنه سيصبح على بعد نقطتين فقط من «الريدز» الذي يلعب مع نيوكاسل الجريح الأربعاء.

وقال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبي الفريق في حالة معنوية طيبة منذ الفوز الساحق على ليدز يونايتد 6-2 لكنه حذر من خطورة ولفرهامبتون واندرارز الذي سيواجهه في أولد ترافورد.

وتابع سولسكاير «اللاعبون في حالة جيدة لتكرار الأداء في المباراة الأخيرة على ملعب أولد ترافورد أمام ليدز حين سجلوا ستة أهداف. منحنا هذا الأداء الثقة، لكننا نعلم أن ولفرهامبتون يملك تشكيلة رائعة أيضاً ستسبب لنا المتاعب لو تركنا لهم المساحات لذا يجب أن نضع خطة اللعب سويا».

وأشاد سولسكاير بالوافد الجديد إدينسون كافاني الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم قائلا: إنه يثق في قدرة المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً والقادم من أوروجواي على التعامل مع ضغوط ارتداء القميص رقم 7 الشهير في النادي.

وبعد هزيمتين وتعادل في المراحل الثلاث الماضية ما أدى إلى تنازله عن الصدارة وتراجعه حتى المركز الثامن، اعتقد توتنهام أنه عاد إلى سكة الانتصارات على حساب مضيفه ولفرهامبتون، لكن المغربي رومان سايس حرمه من نقطتين بإدراكه التعادل 1-1 في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.

وهذه النقطة التاسعة التي يهدرها توتنهام هذا الموسم في الدقائق العشر الأخيرة، ليقلص من حظوظه في المنافسة على اللقب وهو رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وسيلعب الأربعاء مع ضيفه فولهام.

وسيكون ليفربول مطالباً بالفوز على نيوكاسل، كما قال مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي أكد أن نتيجة التعادل مع وست بروميتش أثارت غضب فريقه، وأشعلت حماسه وعزيمته لتقديم رد فعل في اللقاء المقبل.

وأكد كلوب أن النتيجة أثارت عزيمة الفريق لتصحيح الأخطاء خلال مباراة نيوكاسل المقررة على ملعب سانت جيمس بارك.