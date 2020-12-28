تركى الشيخ يعرض التدخل لإنقاذ صفقة الأهلي مع سيرينيو

كشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي الماريا الأسبانى أنه على استعداد للتدخل لحسم صفقة انتقال الاورجويانى سيرينيو صانع ألعاب صن داونز الجنوب افريقي لمصلحة النادى الأهلى حال طلبت إدارة القلعة الحمراء منه ذلك .
وشدد تركى آل الشيخ في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك على أنه عاشق للاهلى المصري ومشجع درجة ثالثة له ولن يتأخر عن دعمه بأى صفقة حال طلب منه ذلك متمنيا التوفيق للفريق الأحمر أو مونديال الأندية القادم .
وصدم تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق مصطفى محمد مهاجم الزمالك مؤكدا رفضه التعاقد مع اللاعب الذى عرض عليه بنادي الماريا الأسبانى لرغبته فى عدم الدخول فى أزمة وصداع مع جماهير الزمالك بعد انتهاء علاقته بالكرة المصرية .
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