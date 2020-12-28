الأهلي يكتسح الإتحاد السكندري برباعية نظيفة ويتصدر الدوري

نجح الأهلي في الفوز برباعية نظيفة سجلها كل من محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق في الدقائق 17و48 و60 و85 على الترتيب. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 9 بعد 3 مباريات محتلًا صدارة التريب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 4 بعد ثلاثة مباريات محتلًا المركز الـ 14.

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