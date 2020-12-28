شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يؤازر قفشة من ملعب مباراة الأهلى والاتحاد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المشجع الأهلاوى أمح الدولى صديقا مقربا لعدد كبير من لاعبى الأهلى، ومؤخراً حرص أمح الدولى على إرسال رسالة إلى محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وذلك من داخل ملعب مباراة الأهلى والاتحاد.



أمح

وظهر أمح الدولى وهو يرتدى قميص قفشة رقم 19، وبعث له برسالة متمنياً له الشفاء، مثلما ظهر خلال الفيديو الذى نشره قفشة عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام.



رسالة امح لـ قفشة

واحتفل صانع ألعاب النادى الأهلى محمد مجدى قفشة مؤخراً بوصول متابعيه إلى مليون متابع على موقع إنستجرام، حين كتب رسالة شكر فيها كل متابعيه وكتب: "مليون متابع، شكرا لكل الناس اللي بتتابعني و ان شاء الله اللي جاي افضل ليا مع النادي الاهلي و جمهوره العظيم"، وذلك فى الوقت الذى يتغيب فيه عن مباراة فريقه الليلة أمام فريق الاتحاد السكندرى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز اعلتى نادى الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.