شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحصل على موافقة ستاد السويس لاستضافة مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو إنبي، على موافقة ستاد السويس لاستضافة مباراة الفريق البترولي مع الزمالك، والمقرر لها يوم 2 من شهر يناير المقبل، في الأسبوع الخامس بالدوري مع إخطار اتحاد الكرة بذلك بعد اعتذار استاد الكلية الحربية واستاد السلام عن استضافة اللقاء.

ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي فى تصريحات إعلامية، أنه يناشد الجهات الأمنية على السماح والموافقة باستضافة ستاد بتروسبورت لمباريات الفريق البترولي مع الأهلي والزمالك خاصة أن الاستاد البترولي استضاف من قبل مباريات خاصة بالقطيين في البطولات الأفريقية إلى جانب إقامة اللقاءات في الوقت الحالي بدون حضور جماهيري.

وتعادل فريقا إنبى وغزل المحلة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .