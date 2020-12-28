شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن بعد خسارة الاتحاد: "لو عم حارث درب الأهلى هياخد بطولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى، أن أى مدرب سينجح مع الأهلى لأنه يملك لاعبين على مستوى وكفاءة عالية، موضحاً أن أى مدرب يتولى تدريب الأهلى لابد أن يتوّج معه ببطولات.

وأضاف إبراهيم حسن، في تصريحات بعد فوز الأهلى على الاتحاد برباعية نظيفة فى الجولة الاولى لبطولة الدورى، "خلو عم حارث عامل غرفة الملابس فى الأهلى يدرب الفريق وسيحصد بطولات معه، دقنى أهى لو موسيمانى ممشيشى من تدريب الأهلي، نحترم أى مدرب لكن هذا واقع لابد أن يعرفه الجميع وهو أن أى مدرب سينجح مع الأهلي".

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.